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الأحد 2 أيار 2021 ساعة 21:35

إيران وأمريكا ينفيان وجود اتفاق بينهما على تبادل السجناء

إيران وأمريكا ينفيان وجود اتفاق بينهما على تبادل السجناء
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مجيد تخت روانجي، إنه "لم يتم تأكيد مثل هذا الخبر"، مشيراً على أن بلاده طالماً أكدت على ضرورة التبادل الشامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه "لا صحة للتقارير التي تحدثت عن وجود صفقة"، مبيناً "نحن دائما نثير قضايا الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في إيران، ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم"، دون مزيد تفاصيل.

وكانت قناة الميادين نقلت في وقت سابق عن مسؤول إيراني قوله إن  "الولايات المتحدة وافقت على دفع 7 مليارات دولار، ومبادلة 4 سجناء إيرانيين، مقابل 4 جواسيس أمريكيين قضوا جزءا من عقوباتهم".

وأضاف المسؤول الإيراني أنه: "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تدفع المملكة المتحدة 400 مليون جنيه إسترليني، مقابل إطلاق سراح الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف".
رقم : 930375
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