ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة

وقال ظريف في تدوينة عبر حسابه في "انستغرام"، "يؤسفني جدًا أن بعض وجهات النظر الشخصية، والتي كانت فقط لنقل الخبرات بصدق وتم نشرها سراً وتم استغلالها بشكل انتقائي واستخدامها كمصدر للعداء من قبل المسيئيين للبلاد، وكانت مصدر حزن بالنسبة لقائد الثورة الإسلامية".



وتعهد ظريف بالعمل مع المسؤولين في وزارة الخارجية من أجل رفعة وتقدم إيران وفق رؤية القيادة الإيرانية، مبيناً إن "مؤمن بأن سياسة إيران الخارجية يجب أن تخضع للتوافق الوطني وتحت إشراف القيادة"، في إشارة إلى السيد الخامنئي.



وكان السيد الخامنئي أعرب عن أسفه الكبير لما صدر من ظريف من تصريحات تتسق مع ما يقوله أعداء الجمهورية الإسلامية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.



وقال سماحته في خطاب بثه التلفزيون الإيراني مساء الاحد "نسمع كلاماً مؤسفاً وغريباً من بعض المسؤولين وبعضه تكرار لكلام أعدائنا والأمريكيين"، معتبراً ما جاء في المقابلة المسربة لظريف بأنه "خطأ كبير".



كما أكد السيد الخامنئي إن "قوة فيلق القدس تساند الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة والأمريكان منزعجون جداً منها ومن قائدها السابق سليماني ولهذا قاموا باغتياله"، مبيناً "السياسة الخارجية لأي بلد لات ُرسم في وزارة الخارجية لذلك البلد وإنما من قبل السلطات العليا فيه، وهذا ينطبق على ايران ايضاً".