العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي

وأوضح العميد دهقان في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية، "لم تجرى مفاوضات دون إذن القيادة العليا (السيد علي خامنئي)"، مضيفاً إن "السيد خامنئي قال إنني إذا وجدت مصلحة في ذلك، فسأكون رائد المفاوضات بنفسي".



والعميد دهقان هو أول مسؤول إيراني أعلن ترشحه للانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وتجري حكومة الرئيس حسن روحاني منذ أيام مفاوضات غير مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برعاية مجموعة 4+1 بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي تركه الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 من آيار/مايو 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.



ولم تسفر هذه المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ جولتها الرابعة في العاصمة فيينا يوم الجمعة المقبل عن أي تفاهم بين طهران وواشنطن، فيما تحدث مسؤولون عن حصول تقدم في بعض المواضيع المتعلقة بالعقوبات.



وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي اعتبر في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي، مساء اليوم، إن الطريقة الأفضل لمواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده هي "تعزيز الإنتاج الوطني".



وقال إن "السعي الحقيقي لدعم وتعزيز الانتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة العقوبات، لأن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل العقوبات بلا جدوى وسيضطر العدو إلى رفعها".