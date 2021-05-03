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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 08:13
أشعار بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين الامام (عليه السلام)

أنتَ الحقيقةُ يا عليُّ (ع) ونهجُنا

أنتَ الحقيقةُ يا عليُّ (ع) ونهجُنا
(١)

فيا أبانا أجرنا إننا أرقٌ
______

إلى مقامِكَ يسعى العالَمُ الفطِنُ
عطشانَ اُنموذجٍ يحيا به الزمَنُ

فَاْرأَفْ حنانَيكَ يامولايَ مكرُمةً
يا ملهِمَ الخيرِ فالآفاقُ تحتزِنُ

عليكَ منّا سلامُ اللهِ مُنسحِباً
مِمَّنْ أضاعُوكَ والأيامُ مُمتحَنُ

فيا أبانا أجِرْنا إننا أرَقٌ
طولَ الحياةِ وإنّا اُمّةٌ تَهِنُ

واطلُبْ لنا العَفوَ والإحسانَ مغفِرةً
مِن قبلِ أنْ تنضبَ الأمصارُ والمدُنُ

إغفرْ لنا الذَّنبَ ذنباً دامَ يُرهِقنا
وامنُنْ علينا بأَمْنٍ إنّكَ السَكَنُ

ویا أبانا أنِرْ ظَلماءَ شِقوَتِنا
بمُستضيءٍ بهِ يُستنصَرُ الوطَنُ

إسْقِ الأنامَ رُواءً يزدهي ظَفَراً
على الشياطينِ مَنْ أهدافُهمْ فِتنُ

فقد سئِمنا مِن الإذلالِ مَظلُمةً
وحانَ ميعادُ مقدامينَ لم يهِنوا

أبناكَ هُم يا أبا الحَسَنينِ قاطبةً
وما سبيلُكَ إلّا المنهجُ الحَسَنُ

(٢)

ما فازَ الّا المُمسكونَ بنهجهِ
______

فُجِعَتْ بكَ الدنيا ولمّا تَهجَعِ
يا بنَ الأعاظمِ والمقامِ الأرفعِ

تبكيكَ أعينُنا وملءُ قلوبِنا
وجْدٌ على عاصي البطينِ الأنزَعِ

ما فازَ الّا المُمسكونَ بنهجهِ
والتائقونَ إلى السبيلِ الأنجعِ

هو بيرقُ الايمانِ حيثُ تحالَفتْ
أهواءٌ اضطرمَتْ بما لم يُشرَعِ

للهِ نشكو الظالمينَ أمامَنا
والناهضينَ هدى الطريقِ المَهيَعِ

(٣)

أنتَ الحقيقةُ يا عليُّ ونهجُنا
_______

يا قائداً قد اركعَ الآلاما
لك في الشهادةِ حجةٌ تتسامى

قتلوك يا خيرَ البريةِ ساجداً
قومُ المُروقِ وزلزلوا الاسلاما

يا خالداً أبَدَ الزمانِ مدوِّياً
لكَ يومَ سُدْتَ تحيةٌ تتنامى

لكَ يا شهيدُ كرامةٌ موسومةٌ
في يومِ قدرٍ أحزنَ الاياما

يا حيدرُ الكرارُ جئتُ مُعزياً
بوَلاءِ حقٍّ يستفيضُ قَواما

فأقبلْ دموعاً تستحثٌّ مودَّتي
يا سيداً قد حطّمَ الأصناما

وأَغِثْ أمينَ اللهِ عبدَكَ عاشقاً
فلقد عشقتُكَ حُجَّةً وإماما

يا بيرقَ الهادي الأمينِ محمدٍ
وأبا الأئمةِ طاهرينَ كِراما

يا أيها الكرّارُ في لُجَجِ العِدى
أشهِرْ ثباتَكَ واْمحَقِ الآثاما

بظهورِ منتظَرٍ يُوَحِّدُ صفَّنا
ويحقِّقُ الآمالَ والأحلاما

ويُزيلُ حُكمَ الظالمينَ وفتنةً
نشرَتْ بأرضِ المسلمينَ ظَلاما

فهمُ امتدادُ تواطُؤٍ رَفضَ الهدى
وولايةَ المولى الأميرِ خِصاما

رَضعوا مكائدَهم وفاقُوهم أذىً
فاليومَ زادَ حريقُهم إضراما

أسعِفْ أمينَ الله اُمّةَ أحمدٍ
واجبُرْ صمودَ الصابرينَ عِظاما

يتصارعونَ مع النوائبِ شدةً
نزلَتْ بهم ويكافحونَ لِئاما

ويسدِّدونَ إلى الغزاةِ عقابَهم
ويطارِدونَ الحقدَ والإجراما

في يوم غدرٍ قد أصابكَ غيلة
نبكي لفقدك قائدا مقداما

ومدافعاً صان الامانةً صادقاً
ومُوحّداً كي نستزيدَ ووئاما

لكَ يا أميرَ المؤمنينَ تحيةٌ
وقلوبُنا بكَ تستنيرُ هَياما

ونفوسُنا بكَ تستطيبُ شغوفَةً
بعبيرِ نفسكِ مُكرماً مِنعاما

وعيونُنا ترنو إليكَ مُجاهداً
فذّاً نقيّاً لم تُرِدْ أصناما

للهِ درُّكَ مِنْ إمامٍ طاهرٍ
يا نفسَ أحمدَ قائماً صوّاما

لن نستعيضَ بِذا الوصيِّ ولايةً
أبداً ولنْ نتَتَبَّعَ الأوهاما

أنتُ الحقيقةُ يا عليُّ ونهجُنا
نهجٌ تعمَّدَ بالفداءِ وقاما
رقم : 930432
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