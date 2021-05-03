أنتَ الحقيقةُ يا عليُّ (ع) ونهجُنا

(١)



فيا أبانا أجرنا إننا أرقٌ

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إلى مقامِكَ يسعى العالَمُ الفطِنُ

عطشانَ اُنموذجٍ يحيا به الزمَنُ



فَاْرأَفْ حنانَيكَ يامولايَ مكرُمةً

يا ملهِمَ الخيرِ فالآفاقُ تحتزِنُ



عليكَ منّا سلامُ اللهِ مُنسحِباً

مِمَّنْ أضاعُوكَ والأيامُ مُمتحَنُ



فيا أبانا أجِرْنا إننا أرَقٌ

طولَ الحياةِ وإنّا اُمّةٌ تَهِنُ



واطلُبْ لنا العَفوَ والإحسانَ مغفِرةً

مِن قبلِ أنْ تنضبَ الأمصارُ والمدُنُ



إغفرْ لنا الذَّنبَ ذنباً دامَ يُرهِقنا

وامنُنْ علينا بأَمْنٍ إنّكَ السَكَنُ



ویا أبانا أنِرْ ظَلماءَ شِقوَتِنا

بمُستضيءٍ بهِ يُستنصَرُ الوطَنُ



إسْقِ الأنامَ رُواءً يزدهي ظَفَراً

على الشياطينِ مَنْ أهدافُهمْ فِتنُ



فقد سئِمنا مِن الإذلالِ مَظلُمةً

وحانَ ميعادُ مقدامينَ لم يهِنوا



أبناكَ هُم يا أبا الحَسَنينِ قاطبةً

وما سبيلُكَ إلّا المنهجُ الحَسَنُ



(٢)



ما فازَ الّا المُمسكونَ بنهجهِ

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فُجِعَتْ بكَ الدنيا ولمّا تَهجَعِ

يا بنَ الأعاظمِ والمقامِ الأرفعِ



تبكيكَ أعينُنا وملءُ قلوبِنا

وجْدٌ على عاصي البطينِ الأنزَعِ



ما فازَ الّا المُمسكونَ بنهجهِ

والتائقونَ إلى السبيلِ الأنجعِ



هو بيرقُ الايمانِ حيثُ تحالَفتْ

أهواءٌ اضطرمَتْ بما لم يُشرَعِ



للهِ نشكو الظالمينَ أمامَنا

والناهضينَ هدى الطريقِ المَهيَعِ



(٣)



أنتَ الحقيقةُ يا عليُّ ونهجُنا

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يا قائداً قد اركعَ الآلاما

لك في الشهادةِ حجةٌ تتسامى



قتلوك يا خيرَ البريةِ ساجداً

قومُ المُروقِ وزلزلوا الاسلاما



يا خالداً أبَدَ الزمانِ مدوِّياً

لكَ يومَ سُدْتَ تحيةٌ تتنامى



لكَ يا شهيدُ كرامةٌ موسومةٌ

في يومِ قدرٍ أحزنَ الاياما



يا حيدرُ الكرارُ جئتُ مُعزياً

بوَلاءِ حقٍّ يستفيضُ قَواما



فأقبلْ دموعاً تستحثٌّ مودَّتي

يا سيداً قد حطّمَ الأصناما



وأَغِثْ أمينَ اللهِ عبدَكَ عاشقاً

فلقد عشقتُكَ حُجَّةً وإماما



يا بيرقَ الهادي الأمينِ محمدٍ

وأبا الأئمةِ طاهرينَ كِراما



يا أيها الكرّارُ في لُجَجِ العِدى

أشهِرْ ثباتَكَ واْمحَقِ الآثاما



بظهورِ منتظَرٍ يُوَحِّدُ صفَّنا

ويحقِّقُ الآمالَ والأحلاما



ويُزيلُ حُكمَ الظالمينَ وفتنةً

نشرَتْ بأرضِ المسلمينَ ظَلاما



فهمُ امتدادُ تواطُؤٍ رَفضَ الهدى

وولايةَ المولى الأميرِ خِصاما



رَضعوا مكائدَهم وفاقُوهم أذىً

فاليومَ زادَ حريقُهم إضراما



أسعِفْ أمينَ الله اُمّةَ أحمدٍ

واجبُرْ صمودَ الصابرينَ عِظاما



يتصارعونَ مع النوائبِ شدةً

نزلَتْ بهم ويكافحونَ لِئاما



ويسدِّدونَ إلى الغزاةِ عقابَهم

ويطارِدونَ الحقدَ والإجراما



في يوم غدرٍ قد أصابكَ غيلة

نبكي لفقدك قائدا مقداما



ومدافعاً صان الامانةً صادقاً

ومُوحّداً كي نستزيدَ ووئاما



لكَ يا أميرَ المؤمنينَ تحيةٌ

وقلوبُنا بكَ تستنيرُ هَياما



ونفوسُنا بكَ تستطيبُ شغوفَةً

بعبيرِ نفسكِ مُكرماً مِنعاما



وعيونُنا ترنو إليكَ مُجاهداً

فذّاً نقيّاً لم تُرِدْ أصناما



للهِ درُّكَ مِنْ إمامٍ طاهرٍ

يا نفسَ أحمدَ قائماً صوّاما



لن نستعيضَ بِذا الوصيِّ ولايةً

أبداً ولنْ نتَتَبَّعَ الأوهاما



أنتُ الحقيقةُ يا عليُّ ونهجُنا

نهجٌ تعمَّدَ بالفداءِ وقاما