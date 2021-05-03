بورصة السعودية تواصل الخسائر

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي "تداول" تعاملات جلسة الأحد متراجعا 0.5 بالمئة، مع هبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.1 بالمئة، وانخفاض بنك الرياض 2.8 بالمئة بعد إعلانه عن هبوط في الأرباح ربع السنوية.



وهبط "تداول" مع نهاية جلسة الخميس الماضي، 1.07 بالمئة، ليعاود خسائره بعد 5 جلسات من الارتفاع.



وكان المؤشر السعودي حقق مكاسب قوية يوم الأربعاء بعدما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه ليس لدى المملكة أي خطط لسن ضريبة على الدخل، وإن قرارا في تموز/ يوليو بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة هو قرار مؤقت.



وضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتعويض أثر انخفاض إيرادات النفط على مالية الدولة، في خطوة أحدثت صدمة لدى المواطنين والشركات الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم من الحكومة في خضم جائحة فيروس كورونا.