رئيس وزراء العراق يوجه بتنفيذ عمليات استباقية ضد 'داعش'

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير ترأس مساء الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.



وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد.



وأشار إلى أن الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة.



وتابع أن الكاظمي أصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات "داعش" الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها.