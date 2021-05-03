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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 10:56
قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا في يوم القدس العالمي
قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، سيلقي خطابا متلفزا بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك 7 ابريل الجاري.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
930459
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