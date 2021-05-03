حزب لبناني حيا عملية الزعترة في فلسطين

و في بيان صدر اليوم الاثنين بارك الحزب الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها، التفافها حول هذه العملية وإعلان تأييدها، بما يؤمن وحدة الموقف خلف المقامومة المسلحة.



وإذ رأى الحزب أن هذه العملية هي غيض من فيض في سياقِ حق شعبنا في الرد على ممارسات الإحتلال اليومية وسياسة التهجير والقتل والفصل العنصري الذي تمارسه الدولة اليهودية تجاه مدينة القدس وفلسطين وبلادنا بشكل عام، التي ترفض التنازل عن سيادتها، أكد أن الكفاح المسلح يسقط أوهام المطبعين وهو رسالة مباشرة إلى المستسلمين الجبناء الذين يهرولون لعقد الصفقات على حساب شعبنا ومصالحه.