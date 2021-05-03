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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 12:09

لقاء تضامني مع القدس في جنوب لبنان

لقاء تضامني مع القدس في جنوب لبنان
وحضره ممثلو المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والجوار وعدد من الكوادر الشبابية في التعبئة التربوية، تقدمهم مسؤول القسم الشبابي والجامعي المركزي علي الحاج حسن، كما شارك في جزء من اللقاء مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر.

بداية، استهلّ مسؤول التعبئة محمد زراقط اللقاء بكلمة مرحبًا بالمشاركين وشاكرًا تلبيتهم الدعوة، مؤكدًا وقوف جميع أطياف المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية وقفة مؤازرة للشعب الفلسطيني المقاوم، لا سيما أحرار المقدس الذين أشعلوا شرارة مواجهة الكيان الغاصب من جديد"، معتبرًا أنّ هذه التحركات قد عرّت وبشكل فاضح موقف بعض العرب بتطبيع علاقاتهم مع العدو الغاشم".

بدوره، خاطب الحاج حسن شباب القدس وفلسطين فقال: "نحن نشدّ على أياديكم ونعلن وقوفنا معكم وندعمكم وننتظركم على أبواب فلسطين لندخلها ونحررها سوية من دنس الصهاينة.

وأشار الى استراتيجيات أساسية في سبيل هذه القضية لخّصها بخمس نقاط، بدءًا من تفعيل الأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة، مرورًا بضرورة تشبيك الساحات الشبابية في لبنان بين المناطق كلها، إضافة إلى بذل الجهود لنقل هذا التشابك إلى عواصم العالمين العربي والإسلامي، مؤكدًا "أهمية الاعلام لا سيما في إبراز أنشطتنا لتصل الرسالة لأكبر شريحة ممكنة، وانتهاء بالوحدة التي هي أساس النصر في كل مكان.

وبعدها كانت مداخلات لممثلي المنظمات المشاركة، أكدت وجوب تفعيل الدور الشبابي الثقافي وتشبيكه والعمل على توحيد الكلمة والصف لدعم تضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو "الاسرائيلي" ومشروعه التطبيعي.

وفي الختام، تم الاتفاق على إقامة جلسات دورية ووضع خطة عمل مشتركة خدمة للقضية الفلسطينية، كما اتفق على تعيين فاطمة عبد العزيز أمينة السر للقاء الذي يضم ممثلي المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والجوار لمدة ثلاثة أشهر على أن يكون الاجتماع شهريا مرة واحدة، وتحديد أول لقاء دوري يوم الأربعاء في 5/5/2021 في مقر حركة"فتح في مدينة صيدا، بهدف مناقشة الخطة المشتركة وإصدار بيان موحد.
مصدر : وكالات
رقم : 930486
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