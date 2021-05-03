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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 13:10

إطلاق عملية "علي ولي الله" في الموصل العراقية

إطلاق عملية "علي ولي الله" في الموصل العراقية
وأفاد بيان لإعلام الحشد، أن العملية تهدف إلى تطهير وتفتيش قرى وتلال جنوب الموصل باتجاه ناحية القيارة من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف، أن اللواء 33 و25 بالحشد والجيش تمكن في الساعة الأولى من انطلاق العملية من تطهير وتفتيش قرية الشك، وتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في أطراف القرية.

واوضح الحشد ان القوات انطلقت من ثلاثة محاور لتنفيذ عمليات علي ولي الله جنوب الموصل

وفتشت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، قريتي تلال السمن وخويتلة وتهدف العملية لمنع حدوث أي خرق أمني في تلك المناطق.

كما نشر مقطع فيديو وهو يعالج مضافتين لـ"داعش" ويطهر قريتي البيجوانية السفلى والعليا.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 930496
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