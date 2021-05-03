استشهاد سوري برصاص الجماعات الموالية لتركيا بريف حلب

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن جماعة تسمى بـ"الجيش الوطني" المدعومة من تركيا حاولت الاستيلاء على مساحات من أراضي قرية البرج التابعة لمدينة الباب بريف حلب والاستيلاء على عدد من المنازل فيها ما دفع أهالي القرية للتصدي لهم والاشتباك مع الجماعة التي أطلقت النيران عليهم بشكل مباشر ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين.



وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الإرهابية أقدمت بعد قتلها أحد أهالي القرية على اختطاف شقيقه واقتادته إلى جهة مجهولة بعد محاولته اعتراضهم ومنعهم من دخول أرضه والاستيلاء عليها.



وتقدم القوات التركية والجماعات الموالية له على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي والاستيلاء على مساحات من أراضيهم الزراعية ومنازلهم بالقوة كما استصدرت وثائق مزورة للاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين ما أدى إلى تهجير عدد كبير منهم بالتوازي مع إقدامها على جلب مئات الأسر من أهالي الإرهابيين وأسكنتهم في تلك المنازل.