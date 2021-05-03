من هما المرشحان اللذان ينافسان بشار الأسد في انتخابات الرئاسة؟

المرشحان ينتميان لحزبين الأول متحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن المعارضة الداخلية.



عبد الله سلوم عبد الله



سياسي سوري.



وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية العربية السورية.



قدم طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية في 19 أبريل (نيسان) 2021، وتم قبول طلبه بتاريخ 3 مايو (أيار) من العام ذاته.



يشغل عضوية "حزب الوحدويين الاشتراكيين".





محمود مرعي



شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب بين يوليو (تموز) 2016 و أغسطس (آب) 2020، كما كان عضواً في "مجلس الشعب السوري" للدور التشريعي الأول بين 2012 و2016، والدور التشريعي الثامن بين 2003 و2007.



كان أميناً لفرع ريف دمشق لـ"حزب الوحدويين الاشتراكيين"، وعضواً في المكتب السياسي في الحزب ذاته.



حاصل على إجازة في الحقوق من "جامعة دمشق".



كان من مؤسسي "هيئة العمل الوطني الديمقراطي" التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).



وشغل مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.



ومنذ ديسمبر 2016 أصبح مرعي "الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية" التي تأسست في نهاية ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.



مرعي من مواليد 1957 وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.