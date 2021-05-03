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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 14:05

شقيقة الهذلول تطالب برفع حظر السفر عن أسر المعتقلين

شقيقة الهذلول تطالب برفع حظر السفر عن أسر المعتقلين
جاء ذلك في تعليقها على إعلان السلطات السعودية استئناف السفر الدولي لمواطنيها إلى خارج المملكة، في 17 مايو/أيار الحالي.

وكتبت "لينا" متسائلة عبر حسابها في "تويتر": "هل سيسمحون أخيرا لعائلتي وجميع الأشخاص الممنوعين من السفر بشكل غير قانوني بالسفر أيضا؟".

ودعت "لينا" إلى رفع حظر السفر، "غير المشروع"، لأسر المعتقلين "السابقين".

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح الناشطة "لجين الهذلول"، في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد قضاء 1001 يوم في السجن.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بسفر مواطنيها إلى الخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا من الفيروس أو من تقل أعمارهم عن 18 عاما بشروط ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
مصدر : وكالات
رقم : 930505
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