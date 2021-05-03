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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 16:02

محادثات ايرانية سويدية حول التطورات في اليمن

محادثات ايرانية سويدية حول التطورات في اليمن
وبحث كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، والمبعوث السويدي الخاص لليمن بيتر سمني بي، الاوضاع في اليمن عبر تقنية الفيديوكونفرانس اليوم الاثنين.

وجرى خلال في هذه المحادثات، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بعملية السلام في اليمن ونتائج الجولات الإقليمية.

وتناولت محاورات المباحثات، المفاوضات ونتائج الجولة الإقليمية للدبلوماسي السويدي بيتر سيمني إلى السعودية وعمان والإمارات واليمن، وقضية اليمن خلال الجولة الإقليمية لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وآخر المشاورات لصياغة اتفاق سلام يمني وجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل أزمة الناقلة صافر.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون بين ايران والسويد من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

تجدر الإشارة إلى أنه في اتصال هاتفي جرى مؤخرا مع محمد عبد السلام كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، شرح خاجي الجهود الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة لحل مشكلة ناقلة النفط صافر، معربا عن أمله في رفع الحصار عن اليمن والتوصل إلى اتفاق سلام مستديم.

يذكر ان ناقلة النفط "صافر" راسية في ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ أربع سنوات، وتحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخفيف.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا مؤخرا صنعاء الى اتخاذ إجراءات والسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة "صافر".

وكان المبعوث السويدي الخاص لليمن قد اعرب في اتصال هاتفي مع خاجي، عن ارتياحه للدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية حل الأزمة السياسية في اليمن، داعيا الى استمرار هذه الجهود.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد التقى خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، مع محمد عبدالسلام كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية.
رقم : 930525
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