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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 18:07

مدير سجن جو يهدد المعتقلين: ستخرجون كما خرج مال الله!

مدير سجن جو يهدد المعتقلين: ستخرجون كما خرج مال الله!
وأفاد المعتقل في اتصال هاتفي “بأن الوضع في السجن مزر جداً وأن الإهانات والإذلال متواصلان بشدة ضد المعتقلين“.

كما أفاد بأنه هناك عدد من المعتقلين المرضى المتعبين الذين هم بأمس الحاجة للرعاية الصحية لكن إدارة السجن لا تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى دون أي سبب يقنع.

وأما مدير السجن المدعو هشام الزياني فقد هدد المعتقلين قائلا “نفس ما طلع عباس مال الله بتطلعون”، في تهديد لهم أنهم سيخرجون أمواتاً.

يذكر أن عباس مال الله استشهد صباح يوم الثلاثاء 6 أبريل بعد تدهور صحته وتلكؤ إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة له. وأعقب ذلك دخول معتقي الرأي في سجن جو بإضراب احتجاجا على نقص الرعاية الصحية الذي تسبب بشهادة مال الله.
مصدر : وكالات
رقم : 930540
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