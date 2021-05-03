أحدث جريمة قامت بها قوات قسد ضد المواطنين السوريين

ففي الرقة ذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ميليشيا قسد قامت بتجريف عدد من المنازل في قرية العوض بريف مدينة عين عيسى وذلك في سياق جرائمها المتواصلة ضد الأهالي للسطو على أراضيهم الزراعية ومنازلهم من خلال الضغط عليهم”.



كما ذكرت مصادر محلية لسانا في دير الزور أن ميليشيا قسد أقدمت على مصادرة دراجات نارية من الأهالي وقامت بحرقها وذلك في مدينة الشحيل شرق دير الزور.



وتعمد ميليشيا قسد ضمن المناطق التي تحتلها إلى اختطاف المدنيين والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم تنفيذاً لتعليمات مشغلهم الأمريكي ولإجبار الأهالي على الانخراط بالعمل معهم في إطار المخططات التي أعدها المحتل الأمريكي للمنطقة.