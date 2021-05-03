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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 18:56

أبرز التطورات على الساحة العراقية 3-5-2021

أبرز التطورات على الساحة العراقية 3-5-2021
وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان، ان" نقطة شروع العمليات كانت من وادي قصب بإتجاه جنوب الموصل صوب ناحية القيارة وذلك بهدف تطهير وتفتيش وتأمين قرى جنوب الموصل امتداداً لناحية القيارة، بمشاركة قيادة عمليات نينوى للحشد واللواء ٣٣ بالحشد والفرقة 16 بالجيش العراقي".

واضاف" اذ تم تفتيش وتطهير ١٠ قرى وهي (قرية الشك – قرية تل السمن – قرية خويتلة – قرية البيجوانية السفلى – قرية البيجوانية العليا – قرية الطاسة – قرية شفعات – قرية المهندس – قرية الفج – قرية الحود التحتان).

كما تم تفجير عبوتين ناسفتين إحداها بأطراف (قرية الشك) والأخرى في (قرية شفعات) وردم نفق لارهابيي داعش بأطراف (قرية الطاسة) وتدقيق أمني لسكان القرى بحثاً عن مطلوبين بقضايا ٤ / إرهاب".

واشار الى" تطهير وتفتيش ٢٧ كيلو متر ابتداءً من نقطة الشروع (وادي قصب) وصولاً لآخر نقطة ( قرية الحود التحتان )".

ونفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، الاثنين، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “العملية انطلقت بمشاركة قوة من الحشد الشعبي ضمن عمليات صلاح الدين واللواء السادس وفوج طوارئ شرطة صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش”.

وأضاف البيان أن “العملية شملت تفتيش مناطق عين الفرس وصولا الى وادي الثرثار شمال تكريت”، مبينا أن “العملية تهدف الى مسح وتفتيش كامل الأهداف المرسومة وتأمينها لكي لا تستغل من قبل الإرهابيين”.
رقم : 930551
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