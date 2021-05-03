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الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 20:53

ایران: ما يحدث في مأرب ليس بمعزل عما يحدث في اليمن ككل

ایران: ما يحدث في مأرب ليس بمعزل عما يحدث في اليمن ككل
واضاف خطيب زادة في معرض الرد على سؤال مراسل قناة "العالم" حول زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى سلطنة عمان ولقائه مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية محمد عبدالسلام ، اضاف : نحن قلقون مما يحدث في اليمن ، اليمن يعيش اسوا كارثة انسانية .

وتابع قائلا : ما يحدث في مارب ليس بمعزل عما يحدث في اليمن ككل ، والسيد غريفيث وسائر اللاعبين الاخرين يعرفون جيدا بان موضوع مأرب يجب تسويته في اطار التكورات اليمنية ككل .

واضاف: ان كانت هنالك ارادة جادة لانهاء الوضع الانساني المؤسف الذي يعيشه اشقائنا في اليمن فانه يجب رفع الحصار تزامنا مع الوقف العام لاطلاق النار في اليمن ليتم ايصال المساعدات الانسانية واجراء الحوارات بين الاطراف اليمنية.

واكد خطيب زادة ضرورة تسهيل الحوار اليمني لتشكيل حكومة شاملة ، لاشك ان حكومة الانقاذ الوطني تدعم هذا التوجه بل كان لها دور مؤثلر في هذا المجال ، اللقاء الذي جرى في سلطنة عمان (بين ظريف وعبدالسلام) جاء في هذا الاطار.

وردا على سؤال اخر لقناة العالم فيما يخص الاتفاق النووي قال : كما ان الموضوعات المتعلقة بالمنطقة لا تعني الدول الاجنبية عن المنطقة فان الموضوع النووي ايضا هو بين ايران ومجموعة 5+1 فقط .
مصدر : وكالات
رقم : 930568
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