قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية بالعراق

وأفادت مصادر عراقية اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف جوي بصواريخ "كاتويشا".



وقالت المصادر ان "أكثر من ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق".



ولم تعرف أي تفاصيل عن الخسائر حتى الآن.