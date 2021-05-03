أحدث العناوين :
المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا
استهداف مقر لمسلحي "تحرير الشام" شمال سوريا
احضان ايران ومحور المقاومة مفتوحة للسعودية دائما
10 رصاصات ومقاومٌ وحيد.. عملية "زعترة" ترعب الكيان
فرنسا.. ارتفاع أعداد مرضى العناية الفائقة لليوم الثاني على التوالي
قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية بالعراق
في يوم الصحافة العالمي.. الإمارات دولة حظر حرية الرأي والتعبير
ایران: ما يحدث في مأرب ليس بمعزل عما يحدث في اليمن ككل
ماذا طلب بابا أقباط مصر من إثيوبيا بشأن سد النهضة؟
السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل يونيو
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
4 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 3 أيار 2021 ساعة 20:56
قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية بالعراق
وأفادت مصادر عراقية اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف جوي بصواريخ "كاتويشا".
وقالت المصادر ان "أكثر من ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق".
ولم تعرف أي تفاصيل عن الخسائر حتى الآن.
مصدر :
وكالات
رقم :
930570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
1 أيار 2021
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
30 نيسان 2021
واعظي: مفاوضات فيينا مرضية وايجابية رغم الصعوبات والخلافات
30 نيسان 2021
قوات الحرس والجيش تراقب أي حركة معادية في الخليج الفارسي
30 نيسان 2021
أحدث العناوين
المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا
استهداف مقر لمسلحي "تحرير الشام" شمال سوريا
احضان ايران ومحور المقاومة مفتوحة للسعودية دائما
10 رصاصات ومقاومٌ وحيد.. عملية "زعترة" ترعب الكيان
فرنسا.. ارتفاع أعداد مرضى العناية الفائقة لليوم الثاني على التوالي
قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية بالعراق
في يوم الصحافة العالمي.. الإمارات دولة حظر حرية الرأي والتعبير
ایران: ما يحدث في مأرب ليس بمعزل عما يحدث في اليمن ككل
ماذا طلب بابا أقباط مصر من إثيوبيا بشأن سد النهضة؟
السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل يونيو
استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور
هذا مادار في لقاء بارزاني والحلبوسي في أربيل
أكثر من 20 صحفيا بسجون السعودية في اليوم العالمي لحرية الصحافة
أبرز التطورات على الساحة العراقية 3-5-2021
الجعفري يؤكد موقف سورية الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية
أحدث جريمة قامت بها قوات قسد ضد المواطنين السوريين
إسطنبول.. توقيف 16 شخصا بشبهة بتمويل داعش
هذا ما قاله عضو بكتلة الوفاء للمقاومة حول تقارب بين السعودية وإيران
مدير سجن جو يهدد المعتقلين: ستخرجون كما خرج مال الله!
حركة أمل تدعو لتشكيل حكومة مرتكزة على الإختصاصيين غير الحزبيين
الأكثر قراءة
ظريف يلتقي عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العراق
محادثات فيينا.. وموقف ايراني ثابت
خطيئة تاجيل الانتخابات وازمة فتح بعدها
هنية يلتقي وزير الخارجية القطري ويناقش معه التطورات السياسية
حركة فتح: الانتخابات في موعدها
الاحتلال يخطر بترحيل أهالي خربة حمصة الفوقا في الأغوار
الاحتلال يعيد مساحة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا
روسيا ترسل شحنة أخرى من لقاح ‘‘سبوتنيك في‘‘ إلى إيران
الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خان يونس
جماعات صهيونية تكثف دعوتها لاقتحام واسع للأقصى بـ28 رمضان
ظريف يزور الكويت
الاحتلال يتأهب تزامنًا مع قرار مرتقب لعباس حول الانتخابات
فريق الترتيبات العملية لاحياء الاتفاق النووي يعقد اجتماعه الأول
الادميرال سياري: مراكزنا العلمية قادرة على إنتاج العلوم البحرية
حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات
ظريف يدعو لإنهار الحرب في اليمن فوراً
ظريف ينتقد ازدواجية السياسة الفرنسية تجاه البرامج الصاروخية
إيران قادرة على أن تكون لاعبا رئيسيا في اقتصاد جنوب غرب آسيا
روحاني : الشهيد سليماني أحبطَ مؤامرات أميركا وكيان العدو في المنطقة
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
الأخبار الساخنة
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
الأكثر بحثًا
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!