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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 07:00

الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة

الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
وفي هذا السياق أشاد مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبیب ‌‌الله سیاري، بانجازات قطاع التصنيع العسكري في البلاد لاسيما في مجال المسيرات، موضحاً ان قسم جهاد تحقيق الاكتفاء الذاتي في القوة البرية حققت هذا الانجاز في تصنيع مسيّرة ذات ميزات فريدة منها التحليق على ارتفاق شاهق وحمل حجم كبير من القذائف والمدى الجيد وقابلية الحرب الالكترونية ومقاومة التشويش الالكتروني.

واضاف: إن قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البرية يمتلك سجلا حافلا وتجارب ممتازة في سد حاجة الجيش والقوة من الاسلحة والمعدات المصنعة محلياً.

ولفت الى ان هذا القسم نجح في تصنيع مختلف انواع ناقلات الجنود والمدرعات والاسلحة الخفيفة ومعدات الاتصال والحرب الالكترونية.

ونوه الى ان قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البرية أطلق ايضا مبادرة لمكافحة تفشي كورونا في البلاد حيث قدّم ابتكارات ناجحة منها تصنيع معدات مفيدة للشعب خلال هذه المرحلة.
رقم : 930618
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