?>?> بلينكن لكوريا الشمالية: الكرة الدبلوماسية في ملعبكم - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 07:03

بلينكن لكوريا الشمالية: الكرة الدبلوماسية في ملعبكم

بلينكن لكوريا الشمالية: الكرة الدبلوماسية في ملعبكم
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في لندن: "آمل أن تنتهز كوريا الشمالية الفرصة للمشاركة دبلوماسيا، ومعرفة ما إذا كانت هناك طرق للمضي قدما نحو هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وتابع: "لذا، فإننا لا نتطلع لنرى ما تقوله كوريا الشمالية فقط، ولكن ما تنفذه بالفعل أيضا... أعتقد أن الأمر متروك لكوريا الشمالية لتقرر ما إذا كانت تريد المشاركة أم لا على هذا الأساس".

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنجزت مراجعتها لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، موضحة أنه استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على بيونغ يانغ كي تتخلى عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، مع وقف واشنطن اتباع فكرة "الصبر الاستراتيجي" وإبرام صفقة كبرى مع بيونغ يانغ.

وردا على ذلك توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" في حال إقدام إدارة بايدن على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة.
مصدر : وكالات
رقم : 930621
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
1 أيار 2021
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
30 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!