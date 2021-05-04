ميانمار..مقتل خمسة أشخاص بينهم برلماني معزول

وأفاد تقرير لموقع "ميانمار ناو" الإخباري نقلا عن أحد السكان أن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار، في حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين.



وبحسب التقرير فقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، مما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة، وأحد السكان.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل، ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمة هاتفية للحصول على تعليق.