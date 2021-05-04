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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 12:06

الجبهة الديموقراطية تطالب بتقديم كل اشكال الدعم للمقدسيين

الجبهة الديموقراطية تطالب بتقديم كل اشكال الدعم للمقدسيين
و في احتفال اقيم لمناسبة عيد العمال العالمي، في مخيم البداوي شمال لبنان اشاد بانتفاضة القدس ضد سياسات التهويد والاسرلة والضم داعيا الى تقديم كل اشكال الدعم للمقدسيين.

وعرض بدر تضحيات العمال الفلسطيني في مواجهة الرأسمالية والامبريالية من اجل العدالة الاجتماعية ولقمة الخبز وتوفير حياة كريمة و لائقة"، وقال : ان الطبقة العاملة الفلسطينية ستبقى صمام الامان للحقوق الوطنية الفلسطينية من اجل العودة والدولة والقدس.

وقال بدر : لا لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لان هذا القرار يشكل انقلابا على التوافقات الوطنية ويتعاكس مع الارادة الشعبية الفلسطينية، و مع نتائج الحوارات الوطنية، لاسيما حوارات القاهرة، ونجدد الدعوة للتراجع عن هذا القرار (المرسوم) الذي يشكل استجابة للارادة الاسرائيلية بمنع اجراء الانتخابات في القدس، وندعو إلى تحويل هذا الاستحقاق الديموقراطي والدستوري الذي تأخر لسنوات طويلة، إلى ساحة للاشتباك الميداني والسياسي والدبلوماسي لفرض إجراء الانتخابات في القدس، كونها تشكل ممرا إجباريا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديموقراطية إئتلافية وبلورة استراتيجية نضالية متكاملة تقوم على القطع مع مرحلة اوسلو واعتماد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها.

وعرض لأوضاع العمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نتيجة الحرمان التراكمي من ابسط الحقوق، والازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، في ظل غياب المرجعيات المعنية عن معاناة شعبنا، الأمر الذي أدى إلى معدلات خطرة من البطالة والفقر والجوع والمرض، ونحمل إدارة الأنروا إلمسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لحالة الاحتقان الشعبي و الاجتماعي، ونطالب منظمة التحرير الفلسطينية إلى تضافر جهودها مع الاونروا والدولة، من اجل تأمين المساعدات المالية والإغاثية العاجلة، وتفعيل مؤسساتها على أسس ديموقراطية وتكريس الشراكة فيها، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الشتات وتفعيل الاتحادات وفي مقدمتها اتحاد نقابات عمال فلسطين من خلال تشكيل النقابات للدفاع عن العمال وتأمين حقهم في العمل وتوفير حياتهم الكريمة ولقمة عيشهم، إضافة لعقد المؤتمر العاشر للفرع، وإعادة تشكيل هيئات.
رقم : 930653
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