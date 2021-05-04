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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 12:07

انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية

انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
و عشية انطلاق المفاوضات اجتمع أمس ​الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​ بالوفد المفاوض بحضور قائد الجيش، ولمس الوفد من عون الدعم المطلق للمواقف، وبعض المعطيات التي تؤكد ان الوفد سيذهب انطلاقاً من الحفاظ على حقوق لبنان، فعندما تتعطل المفاوضات سيتم الذهاب الى العديد من البدائل ومنها عاعدة توقيع المرسوم.

وبرأي بعض المصادر السياسية في بيروت خلال المفاوضات السابقة حول عملية ​ترسيم الحدود​ حصلت بعض التحولات المهمة، وخاصة فيما يخص التغيرات في ​الادارة الاميركية​ و​الانتخابات الاميركية​ الرئاسية التي حصلت، وهذا الامر اضعف رعاة هذه المفاوضات وعلى رأسهم مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​.

فاضاف المصادر من خلال علاقة البعض بالسفيرة الاميركية​ تم الحديث مع مساعد ​وزير الخارجية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل، وتم طرح امكانية عدم توقيع مرسوم 6433، ولاحقاً زار هيل ​لبنان​ وفهم ان عدم التوقيع على المرسوم مقابل العودة الى مفاوضات ​الترسيم​، وبالفعل زارت السفيرة الاميركية قائد ​الجيش​ وابلغته بإمكانية العودة الى طاولة المفاوضات.

و هدف من المفاوضات الوصول الى حقوق لبنان، ووفق الدراسات الموجودة على الطاولة ووفق المعطيات لبنان له حقوق ضمن الخط 29 وفي المحصلة يجب على ​الوفد اللبناني​ أن يتمسك بالقدرة التي يمتلكها ولا ينظر إلى الوراء.

و برأي أخر إلى انه بنظرة سريعة على التصريحات الأخيرة المتعلقة بترسيم الحدود​ البحرية مع العدو، وبعد الامتناع عن توقيع المرسوم لدعم موقف وفد المفاوض، يبدو أن هذا الملف قد تم إدخاله في لعبة المقايضات السياسية الداخلية والأقليمية
مصدر : وكالات
رقم : 930654
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