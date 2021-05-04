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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 12:10

موريتانيا..برلمانيون يرفعون شكوى ضد رئيس البلاد السابق

موريتانيا..برلمانيون يرفعون شكوى ضد رئيس البلاد السابق
وتم توقيع عريضة الشكوى من قبل أغلب نواب البرلمان، وبشكل فردي، وفق ما نقله موقع "صحراء ميديا" عن مصدر برلماني.

وقال المصدر: "نتهمه بالقذف حين اتهمنا بالرشوة التي مست على نحو فاضح سمعتنا لدى الرأي العام ولدى من انتخبونا"، مضيفا أن الشكوى التي سلمت إلى وكيل الجمهورية كانت معززة بنسخة من مقابلة ولد عبد العزيز مع صحيفة "جون أفريك".

وكان ولد عبد العزيز قد اتهم النواب بتلقي رشوة مقابل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي فتحت ملفات فساد سنوات حكمه للبلاد.

وأثارت تصريحات الرئيس السابق غضب الفرق البرلمانية التي أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه إن على لرئيس السابق "إثبات اتهامه لهم بالرشوة أو نيل العقاب".
مصدر : وكالات
رقم : 930657
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