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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 12:54

العجري يلمح بفشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي إلى مسقط

العجري يلمح بفشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي إلى مسقط
وقال العجري في تغريدة على "تويتر": "يتردد في الإعلام أن المبعوثين الأمريكي والأممي عادا من مسقط بخفي حنين، والأصح أنهما جاءا بخفي حنين".

وتأتي تصريحات العجري، عقب ساعات من تغريدة الناطق باسم أنصارالله ورئيس الوفد الوطني المفاوض "محمد عبد السلام"، التي انتقد فيها عرض الأمم المتحدة إيقاف الهجوم على مأرب، بالقول: "يتحدثون عن معركة جزئية ويتركون اليمن المحاصر".

وأضاف أن ذلك "اختزال للصراع لا يعالج مشكلة بل يفاقمها، ولا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب".

وأكد عبد السلام على أن "أي نشاط مستجد لمجلس الأمن فلن يكون قابلا للتحقق إلا ما يلبي مصلحة اليمن أولا، وشعبنا اليمني ليس معنيا بمراعاة من لا يراعي حقه في الأمن والسلم والسيادة".

وتشهد العاصمة العُمانية "مسقط"، حراكا دوليا وإقليميا لإيقاف الحرب على اليمن، حيث كثف المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ونظيره الأمريكي تيم ليندركينغ، زيارتهما لها وعقدا خلالها لقاءات عدة بالمسؤولين العمانيين، الذين يجرون وساطات بين أطراف الصراع في اليمن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 930667
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