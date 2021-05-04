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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 14:56

الصحة الإيرانية: 20150 إصابة و344 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 20150 إصابة و344 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 20150 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و575 ألفا و737 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2985 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت الى تعافي مليونين و22 ألفا و586 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
واضافت: ان 5477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 344 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 73219 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 16 مليونا و379 ألفا و357 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

وحتى الآن تلقى 1083138 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 231503 أشخاص الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطيعمها 1314641 جرعة.
مصدر : وكالة أنباء فارس
رقم : 930686
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