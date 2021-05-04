وفاة موظفة بالسفارة السويسرية بطهران

وقال المتحدث بأسم منظمة الطوارئ: ان السكرتيرة الاولى في السفارة السويسرية، إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران.



وفي تصريح صحفي، قال المتحدث بأسم منظمة الطوارئ: صباح اليوم لاحظت عاملة تعمل في منزل السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية، أنها غير موجودة في المنزل.



واضاف: بعد بضع دقائق ، لاحظ بستاني، جثة هامدة، واستدعى الشرطة، وطلبت الشرطة من البواب التواجد في مكان الحادث، للتأكد من انها السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية.



واشار الى هناك علامات على إصابات مثل كسور في الرأس والذراع في جثة المتوفية، وتم تسليم جثة المرأة البالغة من العمر 52 عامًا للطب العدلي.



وتابع خالدي قائلا: لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.