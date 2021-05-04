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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 15:13

إيران تتسلم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

إيران تتسلم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا
وقال جهانبور في تصريح اليوم الثلاثاء: حتى الآن تم استيراد أكثر من 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، حيث تم حقن مليون و250 ألف جرعة منها في جميع أنحاء البلاد.

واضاف المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء: ان نصف عدد الاشخاص الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 80 عاما تم تطعيمهم ضد كورونا لحد الآن.

وتابع قائلا: توجد في البلاد 4 شركات مرشحة لإنتاج لقاح سبوتنيك، حيث تم تعريف 3 شركات الى روسيا.

ومضى قائلا: في غضون الشهرين المقبلين، سيدخل أول منتج محلي من لقاح سبوتنيك في حملة التطعيم العامة ضد كورونا.
مصدر : وكالة أنباء فارس
رقم : 930690
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