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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 15:17

مقتل 106 من عناصر طالبان في آفغانستان

مقتل 106 من عناصر طالبان في آفغانستان
وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن 37 آخرين من عناصر طالبان أصيبوا في المنطقة خلال عمليات التطهير، وأن قوات الدفاع والأمن دمرت أيضًا كمية كبيرة من أسلحة وذخائر طالبان خلال المعركة.

من ناحية أخرى، زعمت مصادر أمنية في هلمند بأن ما لا يقل عن 110 من عناصر طالبان قتلوا في الإقليم الجنوبي.

وذكرت الوزارة أن عمليات التطهير في المنطقة مستمرة لردع حركة طالبان.

وأوضح بيان للوزارة أن القوات ألحقت خسائر فادحة بمسلحي طالبان في المنطقة، الذين وصفهم مستشار الأمن الوطني الأفغاني حمد الله محب بأنهم "دمى الاستخبارات الباكستانية"، وعلى الرغم من جهود السلام، تكثف طالبان هجماتها على قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بشكل حاد.

وفي حادث أمني آخر، قُتل 9 من أعضاء قوات الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان الليلة الماضية، واندلعت الاشتباكات بين حركة طالبان والقوات الحكومية في إقليم بغلان، وأن مقاتلي طالبان احتجزوا 16 فردا آخر من قوات الأمن كرهائن.

وبحسب ما ورد من أنباء استمرت الاشتباكات في المنطقة حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولي الأمن لم يعلقوا بعد على الحادث، وزعمت حركة طالبان بأن 25 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال الاشتباك، وشنت حركة طالبان ما مجموعه 164 هجوما صغيرا وكبيرا خلال الـ24 ساعة الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 930692
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