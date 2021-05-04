الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 15:19

غداً.. ملك الأردن يزور بلجيكا

غداً.. ملك الأردن يزور بلجيكا
ويلتقي ملك الأردن، خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بالملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتتناول اللقاءات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليمياً ودولياً.

وتأتي زيارة ملك الأردن لبلجيكا بعد استقباله لوفد أميركي في عمان، حيث ناقش معهه سلسلة من القضايا بما في ذلك عملية التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وترأس الوفد الأميركي عضو مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، ويضم منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، والمبعوث الاميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليدركينغ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية.

وأشارت وكالة بترا للأنباء إلى ان اللقاء تناول "علاقات الصداقة التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة".

من جانبه، أوضح السناتور ميرفي أن الوفد الذي يترأسه في هذه الزيارة، فريد من نوعه، باعتباره يشمل ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، ومسؤولين من المؤسسات المعنية بتمتين الشراكة بين البلدين، وفقا للوكالة الأردنية.

وقالت بترا إن اللقاء "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية (...) وعاصمتها القدس الشرقية".

كما "تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لمجابهتها".
مصدر : وكالات
رقم : 930693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
1 أيار 2021
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
30 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!