الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 15:21

الكويت.. 81 مرسوماً وقراراً حول سحب أو فقدان الجنسية منذ 2010

الكويت.. 81 مرسوماً وقراراً حول سحب أو فقدان الجنسية منذ 2010
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، إن المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية منذ العام 2010 حتى يناير الماضي بلغت 81، فيما بلغ عدد طلبات حالات الاسترحام المقدمة منذ فترة وجيزة في هذا الشأن 7 حالات.

وفي رد على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أوضح العلي أن "جميع المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية، جميعها صدرت وفق أحكام المواد 9 - 10 - 11 - 13 - 21 مكرر (1)، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

وعن إجراءات الوزارة في حالات التظلم واللجوء إلى القضاء قال العلي: إن "الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في هذا الشأن".

وقانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد قوانين وضوابط منح الجنسية، فصدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

والمادة الأولى من هذا المرسوم بينت أن الكويتيين أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.

وتسحب الجنسية في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كم تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.

ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة "على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".
مصدر : وكالات
رقم : 930694
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
نائب روحاني: تسريب مقابلة ظريف مؤامرة سعودية إسرائيلية
1 أيار 2021
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
الشيخ قاسم: لإصلاح جذري في البحرين وشعبنا مقاوم يعرف حقوقه
30 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!