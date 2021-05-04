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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 15:29

أبعاد عملية نابلس البطولية

أبعاد عملية نابلس البطولية
واثر ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها المشدّدة على جميع المداخل المؤدية إلى محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بعد هذه العملية إطلاق النار على حاجز "زعترة" المقام جنوباً، ولا تزال تضع حواجزها العسكرية بشكل مكثف على كافة المداخل المؤدية إلى نابلس، وتعيق حركة المواطنين وتدقق في بطاقاتهم الشخصية وتفتش مركباتهم.

محللون سياسيون اعتبروا ان عملية حاجز زعترة في نابلس هي عملية بطولية جاءت في وقت حساس، حيث اعلن الاحتلال الاستنفار العام في الضفة الغربية المحتلة عشية إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات تحسبا لذلك.

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رامز مصطفى أن عملية حاجز زعترة بمدينة نابلس تأتي في سياق التكامل مع الفعل المقاوم للشعب الفلسطيني سواء في القدس واليوم في الضفة الغربية وقبل ايام في قطاع غزة.

وأضاف: العملية يجب النظر اليها في سياق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال الغاصب للارض الفلسطينية، وبالتالي رد طبيعي على جرائم الكيان الصهيوني سواء في القدس واحيائها ورأس العمود في مقدمتها هذه الايام وفي الضفة الغربية.

ومن جهته اكد الاكاديمي والباحث السياسي عادل شديد أن عملية حاجز زعترة في مدينة نابلس سيكون لها ردود فعل داخل المجتمع الاسرائيلي، مشيرا الى انها جاءت لتثبت خطأ الحسابات الاسرائيلية الامنية والسياسية.

وقال ما حدث هو عملية نوعية في احد اكثر المناطق حساسية من حيث مركز وتجمع مستوطنات شمال الضفة ودوار ما يسمى مفرق زعترة الذي تحول اخيرا الى ثكنة امنية عسكرية استيطانية وكأنك موجود داخل "اسرائيل" وليس في المناطق الفلسطينية المحتلة، وان كنت انا ارى كل فلسطين محتلة من شمالها لجنوبها من بحرها الى نهرها.

وفي سياق متصل يرى محللون سياسيون ان هذه العملية جاءت بعد هبة باب العمود في القدس المحتلة، الهبة الشعبية البطولية التي اجبرت الاحتلال الصهيوني على الاندحار عن باب العمود والسماح للشباب الفلسطيني بالتجمع في الساحة على مدخل القدس العتيقة، ولذلك فإن هذه العملية أرسلت رسالة للعدو الصهيوني ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم وان ايديه ما زالت على الزناد ولن يتراجع أمام الغطرسة الصهيونية ويؤكد دوما ان الشعب الفلسطيني شعب ولاد ومقاوم وان خيار المقاومة هو الاساس.

من جهتهم اوضح خبراء أن هذه العملية بسياقها الحالي لا يمكن فصلها عن الغاء او تأجيل الانتخابات الفلسطينية وهبة القدس وباب العمود وما تبعها ورافقها من احداث في الضفة واطلاق صواريخ من غزة ما خلق بيئة ومناخ فلسطيني اعاد واستحضر ثقافة مقاومة ومواجهة المحتل وكم هي قادرة على تغيير عقارب الساعة واحداث تغيير جذري في الحالة الفلسطينية الاسرائيلية.
رقم : 930700
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