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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 16:32

أحمد قبلان: المطلوب حكومة ثأر وطني من طبقات سياسية نهبت البلد

أحمد قبلان: المطلوب حكومة ثأر وطني من طبقات سياسية نهبت البلد
أشار المفتي الجعفري الممتاز ​أحمد قبلان​ في تصريح، لمناسبة شهادة الامام علي بن أبي طالب، الى انه "في مثل هذا اليوم، فجعت ​الإنسان​ية بمقتل المصلح الرباني الكبير الإمام علي بن أبي طالب رمز العقل والوعي و​العدل​ وضامن الخليقة وصوت النزاهة وميزان الاستقامة ووزير أكبر مدن الرب وخليفة أكبر أنبياء السماء الذي شكل مفصلا تاريخيا في عالم حقوق ​السلطة​ والحاكم ومشروع قيادة الناس و​تحقيق​ آمالها، وهو صاحب مبدأ "الإنسان نظير الإنسان"، وإنما الأرض لخلق الله والناس عياله، وهو الذي حول دولته مرفق مصالح للخلق والناس ببعد النظر عن ​الدين​ والطائفة واللون والعرق، وهو الذي عاش بين أكواخ الفقراء وقربهم وانتصر لمظلوميتهم ومنع ​المال​ من السيطرة أو النفوذ بمركز القرار وهياكل الأسواق والأرزاق وأعاد توظيف ​الدولة​ لتكون دولة شعب لا شعب دولة وأسس لمبدأ "إن نمت في الليل ضيعت نفسي وإن نمت في ​النهار​ ضيعت رعيتي"، وهو أول من حكم بالثوب المرقع.

وأكد المفتي قبلان أن "المطلوب في هذا البلد بعض ضمير من ذمة علي بن أبي طالب، المطلوب قيادات شعب وإصلاح لا بدل ضائع عن فاسد، المطلوب حاكم يسكن بأحزمة البؤس ويجوع بجوع ناسه وشعبه، المطلوب "​حكومة​ ثأر وطني" من طبقات سياسية نهبت البلد وجوعت الناس، المطلوب حاكم يضمن شعبه لا ينهب دولته ويختلس موارد شعبه وناسه، واليوم البلد منهوب والسلطة التاريخية فاسدة والحكومات المتعاقبة غارقة بجريمة الإتجار بالسلطة ودهاليز الصفقات والسمسرة والتفليسة العلنية، المطلوب تجويع الطبقة السياسية ليشبع الناس، المطلوب نقل سكن الطبقة السياسية إلى الأحياء الفقيرة وفتح ملفات أولادها وأنسابها وأزلامها إبراء لذمة البلد وتحقيقا لعدالة التاريخ بطبقات وزعامات نهبت البلد والناس".

وشدد على ان "المطلوب حكومة طوارئ بمقدار جوع الناس وحاجاتها وانهيار بلدها ونهب ودائعها واحتكار أسواقها وأرزاقها، المطلوب "حكومة بديل وطني" لأن تجربة الطبقات الفاسدة كشفت البلد عن دولة مفلّسة وبلد منهوب ومشروع دولة يحتضر وشعب جائع وأجيال ضائعة وسلطة تعيش على وثن المكابرة والسمسرة و​الفساد​".
رقم : 930705
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