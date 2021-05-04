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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 16:56

الخارجية الايرانية: التحقيق في قضية وفاة موظفة بالسفارة السويسرية

الخارجية الايرانية: التحقيق في قضية وفاة موظفة بالسفارة السويسرية
وعقب نشر خبر وفاة السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من شقتها في برج سكني شمال العاصمة، أعربت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيها، وقالت إن القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وكان المتحدث بأسم منظمة الطوارئ، مجتبى خالدي، قد صرح في وقت سابق أن السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران، لقت مصرعها إثر سقوطها من شقتها في برج سكني في حي كامرانيه بشمال العاصمة الإيرانية.

وأضاف: لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.

وأشار إلى هناك علامات على إصابات مثل كسور في الرأس والذراع في جثة المتوفية، وتم تسليم جثة المرأة البالغة من العمر 52 عاما للطب العدلي.
رقم : 930708
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