139 خرقا للعدوان السعودي في جبهات الحديدة

وقال المصدر ان "من بين الخروق 3 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي و تحليق 21 طائرة تجسسية في اجواء حيس و الفازة والجاح والتحيتا والدريهمي، مضيفا انه من بين الخروق 14 خرق بقصف مدفعي لعدد 89 قذيفة و 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.



هذا وقد كشف عضو الوفد الوطني المفاوض "عبد الملك العجري"، اليوم الثلاثاء، عن فشل زيارة المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن، إلى سلطنة عمان، ضمن التحركات الدولية لإيقاف الحرب على اليمن.



وتأتي تصريحات العجري، عقب ساعات من تغريدة الناطق باسم أنصارالله ورئيس الوفد الوطني المفاوض "محمد عبد السلام"، التي انتقد فيها عرض الأمم المتحدة إيقاف الهجوم على مأرب، بالقول: "يتحدثون عن معركة جزئية ويتركون اليمن المحاصر".