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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 18:05
قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق
وقال مصدر أمني: “إن قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات للتحالف الدولي تعرضت لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا” مشيراً إلى أن “القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات”.
مصدر :
وكالات
رقم :
930736
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