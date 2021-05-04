قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق

وقال مصدر أمني: “إن قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات للتحالف الدولي تعرضت لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا” مشيراً إلى أن “القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات”.