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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 19:58

الاحتلال يُصدّق على تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

الاحتلال يُصدّق على تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية
ويوجد 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

بالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، يقطنها 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

ويعني شرعنة البؤر الاستيطانية إلزام مختلف الوزارات في حكومة الاحتلال بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما يلزم بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.

وتشير المعطيات الى أن 63% من الوحدات السكنية الاستيطانية التي تم بناؤها عام 2020 كانت في مستوطنات نائية، وأكثر من 10% من أعمال البناء في السنوات الأخيرة جرت في بؤر استيطانية عشوائية، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.

ووضع الاحتلال في عام 2020 خططًا لبناء 12159 وحدة استيطانية للمستوطنين، وكان هذا أعلى رقما منذ عام 2012.

وعادة ما يستغرق البناء الاستيطاني من سنة إلى ثلاث سنوات، ويبدأ بعد الموافقة على المشروع في لجان التخطيط والبناء التي يسيطر عليها المستوطنون.
مصدر : وكالات
رقم : 930753
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