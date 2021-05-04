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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 20:00

مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي

مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
وأكد المصدر المطلع لـ قناة "برس تي في" أن إصرار الولايات المتحدة على عدم رفع هذه العقوبات سيؤدي بالضرورة إلى وقف نهائي للمحادثات.

وبحسب هذا المصدر المطلع، وكما أكد الوفد الإيراني المفاوض في فيينا مرارا، فيجب إزالة (remove) جميع العقوبات التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي، سواء في عهد أوباما أو ترامب، وتحت أي مسمى، كما يتعين تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي تماما.

وصرح المصدر المطلع لـ "برس تي في" بأنه يتعين على الولايات المتحدة إزالة جميع العقبات التي تحول دون تطبيع العلاقات التجارية الإيرانية مع العالم وذلك وفقا للمادة 29 من الاتفاق النووي.

ووفقا لـ"برس تي في" لم توافق الولايات المتحدة لحد الآن على إجراء إصلاحات تقلل من مخاطر التعاون الاقتصادي والمصرفي مع إيران، ومن خلال إصرارها على عدم رفع عقوبات مثل قوانين آيسا وكاتسا وفيزا، وكذلك تداول عملة الدولار، تنوي زيادة خطر التعاون الاقتصادي مع إيران واستمراره، في انتهاك واضح للمادة 29 من الاتفاق النووي.

كما أن عدم رفع واشنطن الحظر عن الأشخاص والمؤسسات في إيران المذكورين في قائمة SDN، والذين أعيد حظرهم بذارئع أخرى، يعني من وجهة نظر إيران أن الولايات المتحدة تتحايل على رفع العقوبات، الأمر الذي ترفضه طهران.
رقم : 930754
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