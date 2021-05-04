الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 20:01

عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق

عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
وقال حسین أمیرعبداللهیان، في كلمته خلال مؤتمر القدس الشريف الدولي على الإنترنت اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى يوم القدس العالمي بمبادرة الإمام الخميني (رض) الراحل من أجل إحياء قضية فلسطين التاريخية وجرحها العميق.

وأضاف: إن إطلاق هذا اليوم العالمي يصب في مصلحة تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وجميع الضمائر الحية في أرجاء العالم من أجل دعم قضية القدس والشعب الفلسطيني المظلوم.

ونوه إلى أن يوم القدس العالمي يختلف عن الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا كما أنه يقام خلال العام الجاري في وقت تلقّى الصهاينة، خلال الأيام الاخيرة، ضربات مؤلمة في الأراضي المحتلة والتي تدلل على جزء صغير من غضب المقاومة وردها على اعتداءات الصهاينة وممارساتهم في زعزعة أمن المنطقة.

ولفت إلى أن العام الجاري شهد أيضا تطبيع بعض الحكام العرب كالإمارات والبحرين بضغوط من البيت الأبيض.

ووصف هذه الحركات بالاستعراضية والتي لاقت احتجاجات بين شرائح وشعوب المنطقة لاسيما البحرين والإمارات ولاينبغي التصور على أن التطبيع يدلل على قوة الصهاينة بل يعكس ضعفهم وسيرهم إلى الزوال إذ يسعون لتثبيت أركانهم المهزوزة.

ولفت إلى أن هؤلاء الحكام الذين لم يقدموا أي دعم للشعب الفلسطيني المظلوم يقفون اليوم إلى جانب الأعداء لتوجيه طعنات خناجرهم إلى هذا الشعب من الخلف.

وشدد أن هذه الطعنات لن تغير المعادلة القائمة في فلسطين ومن يؤثر بقوة هو الرأي العام لدى شعوب المنطقة والأمة الإسلامية والمقاومة القوية والراسخة.
رقم : 930755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
عبداللهيان: ندعم الشعب الفلسطيني بكل قوة والصهاينة في طريق مغلق
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
مصدر مطلع: طهران مصرة على إزالة كافة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي
4 أيار 2021
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
عَود على بدء الانتخابات الفلسطينية سجالٌ لا ينتهي ..
4 أيار 2021
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
الجيش الايراني ينتج مسيّرة ذات قابليات فريدة
4 أيار 2021
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
3 أيار 2021
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
قائد الجيش الايراني: صنَعنا أنواع الطائرات المسيرة وأدخلناها الخدمة
3 أيار 2021
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى
3 أيار 2021
القائد يضع النقاط على الحروف
القائد يضع النقاط على الحروف
3 أيار 2021
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
3 أيار 2021
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
العميد دهقان: لن نتفاوض مع أمريكا دون إذن السيد الخامنئي
3 أيار 2021
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
ظريف يعتذر للسيد الخامنئي بسبب مقابلته المسربة
2 أيار 2021
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
السيد الخامنئي: تصريحات ظريف غريبة والعقوبات تواجه بتعزيز الانتاج الوطني
2 أيار 2021
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
واشنطن تفرج عن إيرانيين وأموال مجمدة مقابل الإفراج عن أمريكيين
2 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عملية زعترة.. رد الفعل الذي تخوف منه العدو الصهيوني 
القائد يضع النقاط على الحروف
قائد الثورة الإسلامية يبارك لفيلق القدس
مخطط ‘‘اسرائيلي‘‘ خطير بإستثمارات إماراتية ومساندة عربية!!