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الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 23:05

دعوات لإشغال الاحتلال ومواجهته في عقربا جنوبي نابلس

دعوات لإشغال الاحتلال ومواجهته في عقربا جنوبي نابلس
وأكد غالب ميادمة رئيس بلدة عقربا أن قوات الاحتلال تواصل منذ أكثر من 24 ساعة حصارها المطبق على البلدة وبعض القرى المجاورة وتمارس الإرهاب بحق السكان بما فيهم النساء والأطفال.

وذكر ميادمة أن الاحتلال يطبق الحصار على البلدة من كل الجهات بما فيها الطرق الزراعية المطلة على الأغوار وعزلت خربة يانون عن العالم منذ 48 ساعة.

وأشار ميادمة الى أن وجود حالة إرهاب وخنق للسكان ولا سميا الأطفال والنساء.

وتابع: "عشرات المنازل تم اقتحامها وعاث الجنود فيها خرابا هذا عدا عن المحال التجارية التي خلعت أبوابها وصودرت منها أجهزة التسجيل الموصولة بالكاميرات".

وتواصل قوات الاحتلال منذ مساء أمس تنفيذ حملة عسكرية واسعة، في مسعى للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى وسط البلدة، وفرض منع التجول في حي بني جابر، ومنع خروج المواطنين من منازلهم.

كما اقتحم جنود الاحتلال المسجد الكبير في بلدة عقربا بعد محاصرته وقت صلاة الظهر ومنع الإمام من الدخول إليه.

وأجرت قوات الاحتلال تفتيشاً داخل المسجد كما اعتقلت عدداً من المصلين.

كذلك حولت قوات الاحتلال ومعها ضباط من جهاز الشاباك أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني مع المواطنين، بعد احتجاز سكان المنزل في غرفة واحدة.

وتقوم قوات الاحتلال بعمليات دهم من منزل لآخر، ويتم خلالها تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب على بعض سكانها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في الثانية فجرا، وداهمت عدة منازل واستجوبت سكانها، كما صادرت المركبة التي يشتبه أنها استخدمت في عملية زعترة، والتي أحرقها أهالي عقربا قبل وصول الاحتلال إليها.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل وطُرق "عورتا وعقربا ومجدل وبيتا وأوصرين" ويمنع خروج ودخول المواطنين.

ويواصل الاحتلال إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى عقربا والبلدات المجاورة، ومنها بيتا وأولا وأوصرين وعورتا ومجدل بني فاضل.
مصدر : وكالات
رقم : 930780
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