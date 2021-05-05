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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 06:55

الهند: تربطنا أواصر متينة مع ايران

الهند: تربطنا أواصر متينة مع ايران
وقال دارمندرا، خلال لقائه مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان يوم الثلاثاء، إن البلدين يرتبطان بعلاقات وطيدة ورغم ان تنميتها قد توقفت لبضع الوقت الا انها كانت طبيعية وذات آفاق ايجابية لكلا البلدين.

واشار دارمندرا الى الادوار المستقلة لبلدان العالم على الصعيد الدولي، وأكد في ذات الوقت على أهمية تنمية التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات البرلمانية.

ونوه الى ان ايران والهند ارتبطتا بعلاقات وطيدة في الاوساط الدولية ومنها الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز والاتحاد العالمي للبرلمانات وكانت مشاوراتهما ايجابية وبناءة واستطاعتا توظيف هذه الطاقة لايجاد حلول لبعض التحديات الدولية كالتغييرات المناخية والبيئية وسيادة القانون الدولي على الصعيد العالمي.

من جهته أعرب امير عبداللهيان، خلال اللقاء، عن مواساته للهند حكومة وبرلمانا وشعبا لاسيما اسر ضحايا فيروس كورونا وأعرب في ذات الوقت عن استعداد طهران لتقديم المساعدات وتبادل التجارب المكتسبة في المجالات الصحية والعلاجية.

كما أكد دعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف لزيارة طهران واستعداد اللجان التخصصية ومجموعات الصداقة البرلمانية على توطيد العلاقات والتعاون بين الجانبين.
مصدر : وكالات
رقم : 930820
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