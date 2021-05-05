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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 06:59

ايران تختبر بنجاح حاسوبا وطنيا عملاقا وستزيح الستار عنه قريبا

ايران تختبر بنجاح حاسوبا وطنيا عملاقا وستزيح الستار عنه قريبا
وكتب آذري جهرمي في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: ان الذكاء الاصطناعي هو المحرك المستقبلي لاقتصاد ايران والعالم.

واضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ان الشباب الايراني وبغية توفير طاقة المعالجة اللازمة لهم قد تمكنوا من تشغيل الحاسوب الايراني العملاق "سيمرغ".

وتابع آذري جهرمي: ان هذا الحاسوب العملاق تمكن من تجاوز اختباراته بنجاح وستتم ازاحة الستار عنه قريبا رسميا.

يذكر ان الحاسوب الايراني العملاق "سيمرغ" يعد ضمن 100 حاسوب عملاق في العالم حيث ان تكنولوجيا صنعه متوفرة لدى عدد قليل من دول العالم.

ويستخدم هذا المشروع في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والمعطيات الكبيرة وانترنت الاشياء في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والتحليل الجيولوجي والزلازل والمعلومات الجينية.
رقم : 930823
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