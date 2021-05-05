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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 07:06

أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن

أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن
وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن 50 ألف شخص في اليمن يعيشون اليوم ظروفا "شبيهة بالمجاعة"، وأضافوا أن هناك 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من ذلك.

وجاء في الرسالة أنه و"على عكس عام 2018 فقد تقاعس المجتمع الدولي حتى الآن في الغالب عن التصدي للتحدي وتوفير التمويل القوي اللازم لتفادي هذه الكارثة".

وأشارت الرسالة إلى أن خمسين في المئة فقط هو ما تمت تلبيته من مناشدة الأمم المتحدة لتقديم 3.4 مليار دولار في 2020، كما أن مناشدة أخرى لتقديم 4.2 مليار دولار في عام 2019 لم يتحقق منها إلا ما يعادل 87 في المئة، أما هذا العام فقد بلغت نسبة الوفاء 34 في المئة من مناشدة الأمم المتحدة.

وأكدت خطوة الأعضاء تلك، القلق المستمر في الكونغرس بشأن آثار الحرب الدائرة في اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 930827
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