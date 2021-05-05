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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 07:08

الاحتلال يحاصر حيّ الشيخ جرّاح في القدس والقسّام يهدّد

الاحتلال يحاصر حيّ الشيخ جرّاح في القدس والقسّام يهدّد
وأغلقت قوات الاحتلال، مداخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

وعمدت قوات الاحتلال، إلى إغلاق مداخل الحي بالحواجز الحديدية، ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وفي الوقت ذاته، سهلت شرطة الاحتلال دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد في المنازل التي جرى تهويدها.

ويأتي اعتداء شرطة الاحتلال، بعد ساعات من وقفة تضامنيّة مع الحيّ، نُظِّمت في مدينة أم الفحم، الثلاثاء، وشارك فيها العشرات.

"التحذير الأخير"

ونقل الناطق باسم "القسام"، أبو عبيدة، عن قائد هيئة الأركان في الكتائب، محمد الضيف، تأكيده أن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب".

وقال البيان إن "قائد الأركان يوجّه تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".

كما شارك العشرات من أهالي مدينة يافا، الثلاثاء، في وقفة احتجاجيّة، نٌظِّمت أمام منزلٍ، يتهدّد الإخلاءُ سكّانَه العرب.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال، قد اعتدت بشكل وحشيّ على أفراد من عائلة أبو عصب، عقب اقتحام منزلهم، في بلدة العيسويّة في القدس المحتلّة، الثلاثاء، كما اعتدت في وقت متأخر من مساء الإثنين، على شبان في حيّ الشيخ جراح. والمشترَك بين الاعتداءين، هو وحشيّتهما.

وذكر المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينيّة، أحمد الرويضي، الثلاثاء، أن "معطيات جديدة ستكشف عمليات تزوير قام بها المستوطنون والجمعيات الاستيطانية في الشيخ جراح للاستيلاء على المنازل"، مُشيرا إلى عقد "اجتماع موسع"، الأربعاء، للتدارس بشأن الخطوات القانونيّة التي سيتمّ اتّخاذها بشأن الحيّ الواقع في القدس المحتلّة.
مصدر : وكالات
رقم : 930828
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