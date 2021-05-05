‘‘الشيخ جراح‘‘... وجه آخر للجرائم الصهيونية

استنفار شعبي ودعوات للدفاع عن حي الشيخ جراح فيما نفذ الفلسطينيون احتجاجات للمطالبة بوقف إخلاء الحي.



ولم يكسر الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال على حي الشيخ جراح، مقاومة أهالي الحي الذين اعتصموا رافضين إجراءات العدو الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازلهم.



وخلال الاعتصام، اعتدى عناصر من قوات العدو، منذ بعض الوقت، على المعتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وقاموا باعتقال شخصين من سكان الحي على الأقل، هما عمر خطيب، ومحمود الكرد.



واُصيب عَشَرةُ فلسطينيين خلالَ مواجهاتٍ في حي الشيخ جراح اثناءَ قمعِ قواتِ الاحتلالِ الاسرائيلي اعتصاماً للسكان احتجاجاً على محاولاتِ تهجيرِهم من الحي، والاستيلاءِ على منازلِهم، ومنحِها للمستوطنين. وأكدتْ مؤسسةُ القدس الدولية أنّ تهجيرَ السكان الأصليين، وجلبَ مستوطنين مكانَهم يُعَدُّ جريمةَ حربٍ موصوفة.



وفي سياق الاعتقالات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تسجيلي يظهر تنكيل قوات الاحتلال بالشاب محمود الكرد وأخته منى، إحدى المناضلات في قضية الحي، ثم اعتقال الشاب محمود فيما ودعته أخته منى قائلة: «محمود حبيبي هوينة. طيب... تخافش».



وفيما أغلقت القوات، في وقت سابق، مداخل الحي، بالحواجز الحديدية، مانعة المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين، سهّلت دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد في المنازل التي تم الاستيلاء عليها.



وقد شهدت عدة مناطق فلسطينية وقفات رافضة لما يتعرض له أهالي الحي من اعتداءات وحشية، واستيلاء على منازلهم ، من بينها تلك التي نُظِّمت في مدينة أم الفحم بمشاركة العشرات. كما شارك العشرات من أهالي مدينة يافا في وقفة احتجاجيّة، نٌظِّمت أمام منزلٍ، يتهدّد الإخلاءُ سكّانَه العرب.



وبالتوازي مع ذلك، اعتدت قوات العدو بشكل وحشيّ على أفراد من عائلة أبو عصب، عقب اقتحام منزلهم، في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.



وفي المقابل، ما زالت بلدة عقربا جنوب نابلس، تتعرض لاقتحامات متقطعة من قبل قوات الاحتلال التي تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للمنازل. ومنذ بعض الوقت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عقربا مجدداً، بعد مغادرتها في وقت سابق.



وبالتوازي نقل الناطق باسم "القسام"، أبو عبيدة، عن قائد هيئة الأركان في الكتائب، محمد الضيف، تأكيده أن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب".



وقال البيان إن "قائد الأركان يوجّه تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".



كما شارك العشرات من أهالي مدينة يافا، الثلاثاء، في وقفة احتجاجيّة، نٌظِّمت أمام منزلٍ، يتهدّد الإخلاءُ سكّانَه العرب.



وكانت قوات من شرطة الاحتلال، قد اعتدت بشكل وحشيّ على أفراد من عائلة أبو عصب، عقب اقتحام منزلهم، في بلدة العيسويّة في القدس المحتلّة، الثلاثاء، كما اعتدت في وقت متأخر من مساء الإثنين، على شبان في حيّ الشيخ جراح. والمشترَك بين الاعتداءين، هو وحشيّتهما.



وذكر المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينيّة، أحمد الرويضي، الثلاثاء، أن "معطيات جديدة ستكشف عمليات تزوير قام بها المستوطنون والجمعيات الاستيطانية في الشيخ جراح للاستيلاء على المنازل"، مُشيرا إلى عقد "اجتماع موسع"، الأربعاء، للتدارس بشأن الخطوات القانونيّة التي سيتمّ اتّخاذها بشأن الحيّ الواقع في القدس المحتلّة.