ونقل موقع "يني مساوات" عن النائب قوله: أن بدء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا بات محتملا.



واشار فاضل مصطفى الى دعم تركيا واسرائيل وباكستان لاذربيجان خلال الحرب الاخيرة مع ارمينا معبرا عن استيائه بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المسأله.



وأكد أنه من الضروري الوقوف بوجه هذه الهجمات ضد تركيا و اسرائيل وباكستان، من خلال تسمية احد حدائق باكو الكبيرة بحديقة الصداقة مع تركيا و اسرائيل و باكستان.



كما اشار الموقع الى ان تدشين السفارة الاذربايجانية لدى اسرائيل ليس بعيدا وذلك بسبب الدعم الاسرئيلي لاذربيجان خلال الحرب مع ارمينيا.



وفي هذا السياق اشاد النائب "عاصم ملازادة" بقرار فتح ممثليات تجارية وسياحية في "اسرائيل" و اذربيجان وايضا التعاون التجاري بين الجانبين، معربا عن امله بأن يتم تدشين السفارة قريبا.



يذكر أن الإحتلال الإسرائيلي سعى خلال السنوات الأخيرة للتقارب مع حكومة أذربيجان.