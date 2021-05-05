روحاني: العقوبات سترفع قريباً

وأضاف روحاني في كلمة له خلال اجتماع لحكومته "كرئيس لإيران اعلن فشل العقوبات الإقتصادية ورفعها قريباً إذا اتحدنا في الداخل"، مشيراً إلى أن "ما يفعله فريقنا المفاوض في اجتماعات فيينا "عمل كبير" .



وبين إن "الشعب الايراني سيجني ثمار صموده ومقاومته واميركا اذا ارادت العودة الى الاتفاق النووي فلن نقبل سوى بكامل حقوقنا فيه"، مشيراً إلى أن أطراف الاتفاق النووي فهمت أن لا خيار أمامها سوى الالتزام بالقرارات الدولية لاسيما قرار 2231 وهذا انتصار الحكومة الإيرانية في أشهرها الأخيرة.



ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "مؤامرات الصهاينة بمرحلة فشلها النهائي فالاتفاق النووي بحالة إحياء كما التقارب مع دول المنطقة".