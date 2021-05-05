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الأربعاء 5 أيار 2021 ساعة 12:26

"طالبان" تستولى على منطقة بشمال أفغانستان

"طالبان" تستولى على منطقة بشمال أفغانستان
وقال عضو مجلس الإقليم بسم الله اتاش، بحسب وكالة الانباء الالمانية، إن المسلحين استولوا على منطقة بوركا مساء أمس الثلاثاء بعد اشتباك بين القوات الأمنية وطالبان.

وأضاف أن طالبان سيطرت بالفعل على مساحات واسعة من المنطقة منذ أعوام قبل أن تستولى على مركزها.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة جاويد باشارات إن قوات الأمن انسحبت” تكتيكيا” من المنطقة، ولكن الجهود مستمرة ” لاستعادة السيطرة على المنطقة”.

وقالت طالبان إنه عقب الاستيلاء على المنطقة، صادر المسلحون كمية كبيرة من الذخيرة والمعدات من القوات.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم من مهاجمة المسلحين لقاعدة للجيش الوطني في منطقة أخرى بنفس الإقليم، مما أسفر عن مقتل تسعة جنود على الأقل، وفقا لما قاله مسؤولون.

ويشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية، كثفت طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من آيار/مايو الجاري.

ومنذ ذلك الحين، قال مسؤولون محليون إن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الأفغانية والمسلحين في عواصم أقاليم هلمند وغازني وزابول.
مصدر : وكالات
رقم : 930880
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