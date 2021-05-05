طقس لبنان الخميس.. غائم جزئياً مع انخفاض في الحرارة

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.
الطقس المتوقع في لبنان:
– الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
– الجمعة: قليل الغيوم بسبحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.
– الانقشاع: جيد اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.
– حرارة سطح الماء: 22 درجة.
– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.